〈房產〉屋主誠意讓利、自住需求進場 3月房市略回溫 全台交易量月增年減

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-31 17:57

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全台銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續，但央行也沒有祭出出新一輪管制措施，政策影響已逐漸被民眾適應，加上屋主誠意讓利，促動有自用需求的購屋族群進場，房仲業者統計，讓 3 月全台交易量較 2 月成長，但相較去年同期的減幅達 3 成。

根據永慶房產集團統計內部交易資訊，3 月全台交易量較 2 月成長 35%，以新竹縣市成長 41% 最多，其次則是桃園成長 39%，台中市月增 38%，高雄量增 37%，新北月增 36%，台北量增 35%，台南成長 33%。

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與去年 3 月同期相比，永慶全台門市 2025 年 3 月房市交易量年減 35%，其中，台北年減 36%，新北量縮 35%，桃園減少 31%，新竹縣市年減 43%，台中量縮 36%，台南減少 22%，高雄則量縮 38%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，指出，去年自 3 月開始到第二季是房市買氣最熱絡的時期，因此，今年 3 月房市交易量表現較去年減少，也實屬合理。

陳金萍指出，根據 2025 第二季房產趨勢調查結果發現，有四成的消費者認為今年就是最佳購屋時機，其中 28% 認為是在今年下半年，顯示在政策影響續行的狀況下，部分消費者期待房價有再向下修正的空間，認為今年下半年才是適合進場的好時機；另一方面，也有 49% 消費者認為今年是最佳售屋時機，顯示部分屋主認為目前房價已出現反轉，趁目前房價仍處於相對高點，盡早出脫房產、獲利了結。

陳金萍補充，展望後市，川普將於 4 月 2 日對其他國家實施「對等關稅」，將影響全球經濟和金融市場，未來局勢不確定性高，也將間接影響到房市，就目前市況而言，房市進入第二季傳統旺季，在房市政策持續下，回歸市場正常供需，自用需求的首購、換屋族群購屋意願仍強，只要屋主誠意讓利，買賣雙方價格認知差距縮小，成交機率將大增。

中信房屋統計內部成交件數，3 月全台交易量相較於上月增加約 15.5%，較去年同期減少約 35.4%。

中信房屋總經理張世宗指出，3 月原本是傳統房市推案及購屋旺季，但今 (2025) 年卻呈現出「旺季不旺」的現象。相較於去年同期的熱絡市況，今年 3 月整體成交量大幅萎縮超過 3 成，金龍風暴的發酵，加上國內外政經局勢的不確定性，都對房市造成了極大干擾。

張世宗指出，全台房市觀望氣氛濃厚，2025 年房市「量縮」幾乎成為定局。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2025 年 3 月價量變化，整體比 2 月回升，六都和新竹縣市，較上月增加 30%；而比起去年同期房市熱潮，整體仍年減 22.9%，其中年降幅大的是台北 34.4%，其次為台中 32.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行第一季理監事會議後對房市沒有加碼管制，目前首購房貸作業時程也稍有緩解，因此六都低總中古小宅物件成交量逐漸回溫。不過台積電美國設廠消息，還有川普不斷加碼的關稅政策，都為全球經濟拋出變化球，股市牽動房市信心，買方觀望等降價，房市進入觀察期。

中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2025 年 3 月的調查結果為 99.56 點，較上月的 100.28 下降 0.72 點，創下近 55 個月新低紀錄，也反映出購屋者的保守心態。

住商機構統計，3 月算是傳統交易熱季，成屋市場買氣的確有略為回暖，根據統計，全台 3 月交易量相較 2 月增加 37.4%，但比去年同期減少 35.5%，與去年第一季相比也減少 35.7%。