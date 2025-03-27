〈房產〉因應房屋稅2.0 全台2月設籍戶數暴增7.9萬戶年增7.86倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-27 16:34

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根據最新戶口統計，今年 2 月戶口數量出現暴衝式增加，光 2 月戶口數量大增 7.9 萬戶，去年同期僅新增不到 9000 戶，對比增加數量今年 2 月設籍年增 7.86 倍累計今年 1-2 月增加 10 萬戶，幾乎是過去一年增加的戶數量，主要原因可能與房屋稅新制上路有關，現在必須要設籍才能適用住宅稅率，官方也密集宣導與主動寄發通知，因此出現一大波設籍潮。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房屋稅 2.0 實施後，要適用房屋稅的自用住宅稅率，就必須滿足完成戶籍登記規定，過去房屋稅主要看實際用途，現在則必須滿足設籍的條件，現在包括地價稅、房屋稅甚至是房地合一稅適用 6 年 400 萬元免稅，都要有設籍條件，政府也密集宣導與主動寄發通知提醒民眾趕快去設籍。

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曾敬德提醒，在實務上還是有些民眾無法滿足設籍條件，例如為了學區寄戶口或者為了領取補助戶籍在其他區域等，建議民眾優先設籍在房屋稅比較高昂的房屋中，包括房屋評定現值被大幅調高的新大樓等。

統計顯示，今年 2 月戶口數量呈現暴衝，較上月大增 7.9 萬戶，前兩月戶數增加約 10 萬戶，尤其從去年 9 月開始就以每月新增 2.8-4.6 萬戶的速度快速增加，相對於在 2013~2022 年間平均一年新增戶數僅約 9 萬戶。