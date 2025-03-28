〈陸股盤後〉 美關稅擔憂拖累 三大指數量縮走跌 滬指周線收黑0.4%
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-28 16:20
中國 A 股三大指數周五 (28 日) 收盤同步走低，上證指數(SSEC) 一度失守 3350 點大關，周線下跌 0.4%，因投資人的風險偏好受到美國即將實施的對等關稅以及貿易戰升級的擔憂影響。
滬指周五收低 0.67% 至 3351.31 點，深證成指 (SZI) 收黑 0.57% 至 10,607.33 點，創業板指收黑 0.79% 至 2145.1 點，滬深兩市成交量合計人民幣 1.12 兆元，較前一交易日減少 717 億元。
大盤方面，化纖、化工、石油、煤炭、食品飲料、釀酒等類股走低，江天化學跌超 10%，黃金股則逆勢大漲，西部黃金漲停，AI 應用股亦反彈，上海電影漲停。大金融股盤中異動，新力金融漲停，傳媒娛樂類股漲逾 1%。
Wind 資料顯示，成交額連續第 5 個交易日不及 5 日均量。本周 A 股均價下跌 2.28%，振幅僅 3.11%，創 2 月中以來最低水準。
另據 Choice 統計數據，今日滬深兩市可交易 A 股中，上漲個股有 906 檔，下跌 4123 檔，平盤 99 檔，扣除當日上市新股共 35 檔漲停，37 檔跌停。以產業來看，漲停個股主要集中在化學、機械設備、傳媒等行業。
中泰證券認為，在短期博弈加劇的情況下，市場恐在高位震盪，當前投資策略仍建議維持「高低切換」的思路，適當迴避由高槓桿和高估值推動的中小市值科技股，關注歐洲製造業擴張所帶來的有色金屬、軍工、核電等安全類資產，以及紅利和債券等防禦類資產股。
申萬宏源則指出，「4 月決斷」窗口臨近，經濟和 A 股今年首季財報迎來檢驗，基本面影響市場的權重提升，國內 AI 出現階段性的催化空窗期。隨著股價調整，一些偏向謹慎的說法開始出現，例如大模型進步偏慢，未出現顛覆性的功能突破，應用落地偏慢，尚未看到爆款應用。
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