外銀最優成績！星展奪外銀財富管理「最佳服務」「最佳財富增值」及「最佳永續推動」3獎

星展銀行（台灣）憑藉領先的數位創新與便捷的金融服務，持續引領高端財管市場的發展，屢獲國內外專業機構肯定，近期一舉贏得 2025《財訊》「財富管理大獎」三項殊榮，為本屆唯一同時拿下「外商銀行最佳服務」、「外商銀行最佳財富增值」、「外商銀行最佳永續推動」獎項的外商銀行。



星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，台灣財富管理市場潛力龐大，伴隨客戶多元資產配置的需求增加，星展銀行（台灣）積極運用數位科技打造全方位的理財商品與服務，帶動財管業務持續成長，並透過串聯海內外資源及整合消費金融與企業金融的優勢，提供客戶包括融資、供應鏈管理、跨國投資等完整的金融解決方案。此次獲獎不僅彰顯了星展深耕台灣財管市場的實力與承諾，也激勵我們持續精進，成為客戶首選的金融夥伴。



《財訊》近日揭曉 2025「財富管理大獎」得獎名單，星展銀行（台灣）因多年來專注在數位金融創新、強化亞洲網絡、推動永續等實績，脫穎而出拿下「外商銀行最佳服務」、「外商銀行最佳財富增值」、「外商銀行最佳永續推動」三項大獎，是唯一獲頒相關獎項的外商銀行。



星展財富管理團隊亦獲國際肯定，接連贏得《歐元雜誌》（Euromoney）「台灣最佳國際私人銀行」榮譽和《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）「台灣最佳國際私人銀行」推薦獎，肯定星展積極以數位推動財管產品與服務創新，善用亞洲網絡與全球洞察，並結合專業的個人化顧問服務，成功博得高資產客戶和評審團隊的認同。



受惠於新加坡星展集團在投資理財領域的深厚經驗，星展銀行（台灣）能迅速引進成熟的產品與流程，結合創新的投資架構及風險控管模式，打造出接軌國際的財富管理服務。隨著客戶對財富管理自主性與數位化的需求提升，星展也推出財管客戶專屬的數位平台，提供線上換匯、外國債券和股票 / ETF 商品的線上交易。今年更首創免手續費、郵電費及當天到匯的「DBS Remit 星展跨國速匯」服務，盡力協助客戶隨時掌握全球商機，盡享星展的外幣理財優勢。



為慶祝星展財富管理團隊榮獲多項大獎，星展銀行（台灣）特別推出新客戶推薦加碼活動。即日起至 2025 年 12 月 31 日止，符合資格的客戶成功推薦「星展豐盛理財」新貴賓並達到指定往來標準，推薦人最高享尊榮推薦禮 NT$ 12,500 電子商品禮券；「星展豐盛私人客戶」亦首創讓符合資格的客戶透過網路推薦往來總資產達 NT$6,000 萬（含）以上的新貴賓，凡成功推薦並達到指定往來標準，最高可享尊榮推薦禮 NT$ 40,000 電子商品禮券。