日元不再甜甜價！瑞銀調高6月目標價到148 明年直奔142 三大原因曝

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-02 12:00

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在台灣的三天連續假期間，瑞銀財富管理辦公室（CIO）悄悄發表對日元匯率的預測，宣布大幅下調美元兌日元在 2025 年 6 月的目標價至 148（之前為 156），年底目標價降至 145（之前為 149），並設立 2026 年 3 月目標價 142。 但基於三大原因，今年美元兌日元下半年貶速會放緩。

回顧今年以來的日元走勢，美元兌日元於 1 月至 158.8 高點之後轉頭走跌，觸及六個月交易區間 148-158 的底部。與此同時，美日收益率差距大幅縮小，美國 10 年期國債收益率從 4.8% 跌約 50 個基點至 4.3%，日本 10 年期政府債券收益率則從 1.2% 上漲約 20 個基點至 1.4%。美國經濟資料喜憂參半，以及美國新任財長貝森特抑制長債收益率的努力，促使美債收益率回跌。而日本強勁的增長和通膨資料強化了市場對央行政策進一步正常化的預期，推動日債收益率走高。

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瑞銀 CIO 表示，儘管已預期美元兌日元將在 2025 年底前下跌，但當前匯率下跌的速度確實快於預期。過去一個月超預期的日本宏觀經濟資料，進一步鞏固對日本央行持續加息的觀點。因此，目前預測美元兌日元年底前將達到 145 ，2026 年 3 月達到 142。

首先，瑞銀 CIO 認為日元淨多頭部位已達「擁擠」水準，短期內可能限制日元的上漲走勢。

其次，即使美聯儲 (Fed) 採取溫和降息，在 2025 年兩次降息，並不表明美元兌日元會大幅貶值。