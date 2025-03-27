去年上千人參加的大專「縱橫期海」競賽來了！獎金最高8萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-27 23:59

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期交所自 110 年起舉辦大專院校模擬交易競賽，去 (113) 年吸引近千名學生組隊報名參賽，反應熱烈；今 (114) 年期交所持續與財經媒體合作舉辦，並採初複賽兩階段賽制，於 3 月 31 日至 5 月 5 日受理報名，5 月 12 日至 7 月 16 日展開初賽，8 月 11 日至 10 月 15 日進行複賽，團隊獎金 8 萬元～8 千元，指導老師獎金 3 萬元～3 千元。

本活動參賽對象為國內大專院校在學學生，由老師指導推薦、學生組隊方式參賽，接受報名隊數上限為 300 隊，每所學校參賽上限為 25 隊。初複賽每隊虛擬起始資金皆為新臺幣 200 萬元，競賽商品除期交所最熱門的 4 項商品，臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨外，本次新增微型臺指期貨、臺灣中型 100 期貨、黃金期貨、臺幣黃金期貨及其他指定商品，計 9 項商品，鼓勵學生接觸多元商品，滿足交易策略彈性需求。

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競賽獎項方面，初賽結束正報酬隊伍可取得進入複賽資格，初複賽皆須交易 6 項以上競賽商品，交易天數需達各競賽期間交易日 1/2 以上，且須繳交心得報告。為鼓勵採取穩健之交易策略及強調風險控管意識，最終成績將先從「夏普比率」取前 30 名，再依初複賽「總獲利金額」排序取前 20 名，團隊獎金 8 萬元～8 千元，指導老師獎金 3 萬元～3 千元。另為鼓勵參賽同學積極參與交易，學習期貨交易技能，設有「好學獎」，於競賽活動結束後，自符合資格之參賽隊伍隊員 (學生) 中隨機抽出 50 名，每名可獲 7-ELEVEN 購物金 500 元，以鼓勵踴躍參與。