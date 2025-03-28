川普宣布將對所有進口汽車徵收25%新關稅 歐洲譴責美國

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 07:50

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美國總統川普周三（26 日）宣布，將對所有進口汽車徵收 25% 新關稅，隨後簽署行政命令，新關稅將於 4 月 2 日生效。

歐盟執委會主席馮德萊恩周三第一時間發出譴責，稱對川普最新關稅攻勢深感遺憾，「此舉對企業不利，對消費者更不利」，並重申歐盟捍衛歐洲汽車行業的決心，警告準備採取「適當且必要」的反制措施。

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來自歐洲汽車製造強國的德國經濟部長哈貝克，呼籲對川普新關稅政策做出堅決回應，「現在最重要的是對這些關稅做出堅決回應。必須確定的是，我方不會坐以待斃。」

加拿大總理卡尼聲稱：「這是對加拿大工人的直接攻擊，我方將捍衛工人，捍衛工廠，捍衛國家。」

巴西總統盧拉明確指出，「川普可能會損害美國經濟」。他說，「保護主義對世界上任何國家都沒有好處」，並表示要就巴西鋼鐵被徵收貿易稅向世界貿易組織（WTO）提出申訴。