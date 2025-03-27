2025胡潤全球富豪榜出爐！馬斯克居冠 張一鳴成陸新首富 雷軍增幅最大 DS梁文鋒首入榜

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-27 17:30

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中國胡潤研究院今日發佈《2025 胡潤全球富豪榜》，AI 新創公司 DeepSeek 創辦人梁文鋒首次上榜，在 AI 領域與 OpenAI 執行長奧特曼分別以人民幣 330 億元和 130 億元身家首次上榜。梁文峰此前早被預言可能成為全球超級富豪之一。《彭博資訊》上月公布研究調查指出，DeepSeek 估值在 10 億美元到逾 1500 億美元之間，估值區間的中間值為 20 億至 300 億美元。財富計算的截止日期為今年 1 月 15 日。

《2025 胡潤全球富豪榜》列出來自 2524 家公司、71 個國家的 3442 位十億美元企業家，高於去年的 3279 位，今年全球新增 163 位十億美元企業家，總數達 3442 位，創歷史新高。馬斯克成為全球首富，擁有 3.07 兆人民幣的財富，成長 82%，字節跳動創辦人張一鳴則取代鍾睒睒成為中國首富，財富達 4350 億人民幣，增加 1900 億元，全球排 22 名。

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馬斯克五年內第四度成為全球首富，亞馬遜的貝佐斯以 1.94 兆人民幣位居第二，Meta 創辦人祖克柏也以 1.77 兆人民幣財富首度躋身世界前三，輝達執行長黃仁勛財富則成長近兩倍至 9350 億元，排全球第 11 名。另外，谷歌共同創辦人之一布林重回前十名，印度安巴尼退出前十，法國 LVMH 集團老闆伯納德 · 阿諾特則是前十名中唯一一位非美籍企業家。

十年前前十名中的 5 位今年仍在前十名中，分別是比爾蓋茲、股神巴菲特、伯納德 · 阿諾特、埃里森和貝佐斯。

進入胡潤全球富豪榜前十名門檻幾乎每五年拉高一倍，從十年前的 2200 億元人民幣到五年前的 4690 億元人民幣，再到今年的 1.04 兆人民幣。

中國的十億美元企業家人數達 823 位，位居世界第二，張一鳴成為取代「瓶裝水大王」鍾睒睒成為中國新首富，主要得益於字節跳動因 AI 業務動能跟前景帶來的估值上漲，張一鳴的財富達 4350 億元人民幣，增加 1900 億元，成長 76%。

鍾睒睒以 4050 億元排全球第 24 位，較去年下滑 3 名，騰訊馬化騰則超越拼多多的黃崢，以 3200 億元排中國第三，全球排名 31 位，小米的雷軍則是今年財富增加最快的企業家之一，增加了一倍多至 2200 億元，首次進入中國前十，全球排名第 50 位。

新上榜企業家方面，今年共有 91 位新面孔，其中最值得關注的便是梁文鋒，今年以財富 330 億元人民幣首次上榜。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤說：「梁文鋒持有 DeepSeek 逾 80% 股份，若 DeepSeek 達到 OpenAI 如今的一兆估值，他有望成為中國首富。」

AI 相關領域中，上榜的中國企業家涵蓋了硬體 (晶片半導體) 和軟體兩個方向。晶片半導體領域，有 40 歲的寒武紀創始人陳天石，財富增加 445% 至 870 億元，上海韋爾股份的虞仁榮，財富 450 億元，94 歲台積電創辦人張忠謀，財富增加逾 90% 至 410 億元，聯發科創辦人蔡明介及其家族財富成長逾 30% 至 320 億元。

軟體方面，上榜的企業家包括 DeepSeek 的梁文鋒，財富 330 億元，商湯科技的楊秋梅，財富 90 億元，第四範式的戴文淵、吳茗夫婦，財富 73 億元以及月之暗面 Kimi 的楊植麟，財富同樣為 73 億元，其中 32 歲的楊植麟成為中國最年輕的白手起家十億美金企業家，其次是 34 歲的喜茶創始人聶雲宸，同樣擁有 73 億元的財富，另外還有 38 歲的米哈遊創辦人蔡浩宇，財富 730 億元。

胡潤認為，今年榜單中有 60% 的企業家在十年前尚未上榜，顯示隨著新技術的出現，財富創造結構發生了巨大變化。

他並點名 5 位有望成為中國首富的候選人。「雷軍如果能抓住機器人科技浪潮，有望問鼎中國首富。如果新能源汽車賽道保持良好發展，曾毓群也是有力競爭者。梁文鋒持有 DeepSeek 超 80% 的股份，如果 DeepSeek 達到 OpenAI 如今的一兆估值，他有望成為中國首富。若虛擬貨幣市場持續活躍，趙長鵬同樣有實力角逐。寒武紀的陳天石若能持續抓住算力市場，也將是未來中國首富的有力候選人。」