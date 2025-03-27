比亞迪銷量目標曝：全年全球550萬輛，激增近30%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-27 08:40

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多名消息人士透露，中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 高層近日在小範圍溝通會上表示，預計今年全球銷量將從 427 萬輛擴大至 550 萬輛，其中海外市場佔 80 萬輛以上。

據《財聯社》周三（26 日）報導，包括智慧駕駛、快速補能在內的「科技平權」，以騰勢為代表的高端車型上行，及快速擴展的歐洲、南美和東南亞等地區業務，將支撐起比亞迪今年近 30% 的增速目標。

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目前比亞迪智駕團隊已擴充至 5,000 人，計劃兩年內增至 8,000 人，覆蓋整車軟硬體及半導體研發。

在「科技平權」方面，比亞迪進入密集技術投放期。2 月 10 日，比亞迪發布「天神之眼」智駕系統，計劃搭載 21 款車型，最低價位探至人民幣 7 萬元級別；3 月 2 日，比亞迪聯合大疆發布車載無人機系統，率先應用於方程豹豹 8 無人機版；3 月 17 日，比亞迪推出可實現最高峰值充電 1 秒補能 1 公里的「兆瓦閃充」，被比亞迪稱為「油電同速」。

比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛周三在社交平台發文稱：「首批約 500 個兆瓦閃充站將在 4 月初啟用」。按照規劃，比亞迪計劃在全國各地興建 4,000 多座「兆瓦閃充站」，並使用升壓和雙槍充電技術，最大化運用現有存量公共充電設施。

在行業人士看來，比亞迪「科技平權」戰略的本質，是通過創新打破技術壟斷，讓前沿科技下沉至主流市場，進而提升產品市場競爭力。