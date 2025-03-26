倒數計時！歐洲投資人：2026年前AI公司須證明鉅額投資有所回報

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-26 16:30

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近年來，歐洲企業砸下鉅資佈局生成式 AI，但若無法證明這一巨額投入在明年以前有所回報，投資人恐將失去耐心，而市場目前對 AI 概念股態度也正在發生顯著分化。

《路透社》報導，最近幾周，在衰退預期升溫的背景下，AI 概念股近期與全球股市同步承壓下跌。自今年 1 月中國推出低成本 AI 模型 DeepSeek 引發科技股拋售潮以來，這一行業面臨的壓力進一步加大。

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雖然許多投資者看好生成式 AI 提高生產力和獲利的潛力，但部分投資人在選擇標的時則更加謹慎，開始偏愛採用 AI 技術的公司的股票，例如資訊集團 RELX 和軟體公司 SAP，而非為該行業提供晶片和其他硬體的公司。

但他們也表示，採用 AI 公司必須開始展現自身在投資技術上的回報，否則投資人的熱情恐將降溫。

相較於美國，在歐洲與 AI 相關的股票可供選擇的數量較少，但下跌趨勢明確。

在硬體製造商中，自今年 1 月 24 日 DeepSeek 引發拋售以及美國經濟引發衰退擔憂以來，艾司摩爾和 BE Semiconductor 股價分別下跌 25% 和 20%，為資料中心提供電氣設備的法國施耐德電氣也下跌 14%。

在採用 AI 企業中，數據提供商 LSEG 下跌 5.5%，RELX 也下跌 1.6%，SAP 亦跌 2.9%。SAP 周一 (24 日) 超過諾和諾德成為市值最大的歐洲企業。

瑞銀歐洲股票策略主管 Gerry Fowler 指出，市場此前過度集中於 AI 基礎設施領域。DeepSeek 大幅降低 AI 成本後，投資人開始聚焦於真正的 AI 受益者。這預示著行業正從「淘金熱」過渡至「應用落地」階段。

富達今年 1 月發布的一項內部調查發現，在受訪的逾百名富達分析師中，近 72% 預估，AI 今年將不會對他們所研究公司的獲利能力產生影響。在接受調查的富達分析師中，很多都看到五年來的正面影響。

然而，幾位歐洲投資組合經理則認為產生正面影響的時間沒這麼長。

Lazard Asset Management 全球主題股票團隊首席投資組合經理 Steve Wreford 說：「除非市場開始看到投資 AI 的回報，否則市場將對不受約束的 AI 投資失去耐心。

Wreford 指出，若採用 AI 的公司今年未取得太大進展，它們很可能會被放過，屆時它們可能會推出 beta 測試和試驗，但到了明年，投資人需要開始看到 AI 對其營收產生巨大影響。

歐洲 AI 相關股票估值相對較高。根據 LSEG 數據，泛歐 Stoxx 600 指數平均本益比為 17 倍，而 SAP 和 LSEG 等採用 AI 公司的股價本益比約為 90 倍以上。

避險基金 UBS O"Connor 投資長 Bernie Ahkong 說，若一些公司今年底前還未獲利，投資人將開始質疑它們的本益比。

施羅德投資組合經理 Paddy Flood 認為，投資 AI 的最大風險在於，人們願意付費的可行案例是否真會出現。「為了證明繼續支出的合理性，我們必須看到具體的應用，無論是單一『殺手級』案例，還是一系列有影響力的用例。」

歐洲最大資產管理公司 Amundi 歐洲大型股票主管 Fabio di Giansante 指出，歐洲 AI 股票的相對稀缺意味著它們已經有溢價，但該行業迄今大部分消息都與訂單和資本支出有關。「在某種程度上，必須看到這些事情對營收和利潤率的影響。」