植田和男：若經濟與物價符合預期 將繼續升息

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-26 11:54

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日本央行總裁植田和男週三 (26 日) 表示，如果經濟和物價發展符合央行的預測，將繼續升息。

植田周三國會進行半年度報告時表示，在截至 2027 年 3 月的預測期後半段，物價趨勢可能與日本央行的目標一致。

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植田指出，日本近期「非常高」的通膨主要是受進口成本和食品價格上漲等暫時性因素推動，這些因素很可能會消退。同時，勞動市場趨緊及經濟改善可能會繼續推動工資和整體物價上漲。

他補充道，「基礎通膨，即決定中長期價格走勢的指標，我們預期該數據將逐步趨向 2%，即使食品價格漲勢消退，但仍低於 2% 的目標。」

他進一步指出，日本經濟正在溫和復甦，儘管仍存有一些弱點，海外貿易政策與全球物價趨勢的影響，也增添了日本經濟的不確定性。他說，匯率變動對物價的影響可能比過去更大。

日本央行在 1 月將短期政策利率上調至 0.5%，認為日本正處於在穩健工資增長支撐下可持續實現 2% 通膨目標的關鍵時刻。