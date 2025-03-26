植田和男：若經濟與物價符合預期 將繼續升息
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-26 11:54
日本央行總裁植田和男週三 (26 日) 表示，如果經濟和物價發展符合央行的預測，將繼續升息。
植田周三國會進行半年度報告時表示，在截至 2027 年 3 月的預測期後半段，物價趨勢可能與日本央行的目標一致。
植田指出，日本近期「非常高」的通膨主要是受進口成本和食品價格上漲等暫時性因素推動，這些因素很可能會消退。同時，勞動市場趨緊及經濟改善可能會繼續推動工資和整體物價上漲。
他補充道，「基礎通膨，即決定中長期價格走勢的指標，我們預期該數據將逐步趨向 2%，即使食品價格漲勢消退，但仍低於 2% 的目標。」
他進一步指出，日本經濟正在溫和復甦，儘管仍存有一些弱點，海外貿易政策與全球物價趨勢的影響，也增添了日本經濟的不確定性。他說，匯率變動對物價的影響可能比過去更大。
日本央行在 1 月將短期政策利率上調至 0.5%，認為日本正處於在穩健工資增長支撐下可持續實現 2% 通膨目標的關鍵時刻。
植田表示，如果工資上漲的前景推動不僅商品價格，還包括服務價格的廣泛上漲，央行將繼續提高利率。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 日銀總裁植田和男警告：美國關稅引發全球經濟強烈不確定性
- 消費低迷！日本去年Q4經濟成長率下修至2.2% 央行升息添變數
- 日本核心CPI高於預期 升息預期增強
- 美利率緩降 高殖利率債券前景佳 美非投等債整體優勢多 複合債基金攻守兼具為優選
下一篇