英國2月CPI年增速意外放緩至2.8% 替5月降息鋪路

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-26 20:18

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根據英國國家統計局 (ONS) 周三 (26 日) 發布數據，英國 2 月消費者物價指數 (CPI) 年升 2.8%，較前一個月的 3% 有所放緩，並低於經濟學家普遍預期的 3%。這一數字也與英國央行 (BOE) 上月的預測一致，顯示通膨壓力有所緩解。

服裝價格是本次通膨放緩的主要驅動因素，商品價格的通膨增速也有所減緩。具體來看，2 月服裝和鞋類的價格下降 0.6%，這是自 2021 年 10 月以來的首次下降，主要由女裝、帽子和圍巾價格下跌所推動。通常在 2 月，隨著春季新品的推出，服裝價格會出現上漲，這次的下降顯得異常。

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除了服裝價格，該月商品價格增速也從 1% 降至 0.8%，進一步支持通膨放緩的趨勢。儘管如此，服務業通膨率仍保持在 5%，這是英國央行密切留意的國內價格壓力指標。

此次數據的公布對金融市場產生即時影響。英鎊在數據公布後進一步下跌，最多下跌 0.29%，報 1.2907 美元。貨幣市場對 5 月降息的預期進一步升高，認為降息的可能性達到 75%。

數據還顯示，2 月核心 CPI 年增速 (不包括食品、酒精、煙草和能源價格) 從 3.7% 回落至 3.5%。儘管通膨有所放緩，但仍高於其他主要經濟體，顯示英國面臨的通膨壓力仍然顯著。

本次數據恰逢英國財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 即將發表的春季財政報告前夕。里夫斯預估將削減政府支出，以恢復公共財政平衡，並下調近半年來預測的經濟成長率。

她一貫強調，堅持財政規則將有助於減少數百萬英國人面臨的抵押貸款成本，並為英國央行降息提供必要的穩定條件。

Aberdeen 副首席經濟學家 Luke Bartholomew 表示：「英國央行和財政大臣對通膨率的下降應該會感到略微欣慰。較低的通膨也有助於減輕公債殖利率的壓力，這仍然是財政大臣的主要擔憂。」