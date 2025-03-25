蘋果迎來AI戰略轉折 砸逾10億美元訂購輝達GB300

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-25 23:00

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隨著全球科技巨頭紛紛加大在人工智慧 (AI) 資料中心的投資，蘋果 (AAPL-US) 一度選擇保持觀望，避開資本支出的激增潮流。然而，這一情況如今已經發生了變化。蘋果現在意識到，為在 AI 競爭中保持領先地位，必須加入這場 AI 數據中心競賽。

根據外媒周二 (25 日) 援引 Loop Capital 分析師 Ananda Baruah 在報告中的消息，蘋果正在訂購價值約 10 億美元的輝達(NVDA-US)GB300 NVL72 系統。這些伺服器的價格大約為 370 萬至 400 萬美元，總數約為 250 台，顯示出蘋果對 AI 領域的重視程度急劇上升。

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這一進展標誌著蘋果在 AI 戰略上的重大轉變，並有可能影響其未來在 AI 領域的競爭力。Baruah 透露，蘋果與伺服器製造商戴爾 (DELL-US) 和美超微 (SMCI-US) 合作，共同打造支持生成式 AI 應用的大型伺服器集群。

據悉，蘋果正在構建一個生成式 AI 大模型 (LLM) 集群，並將其伺服器集群與 AI 技術相結合，以應對未來的 AI 挑戰。

Baruah 認為，蘋果的這一戰略轉變，可能是由於其在推出 AI 增強版 Siri 數位助手過程中遇到的困難。蘋果原計劃在去年 6 月的全球開發者大會上預覽並於今年初推出 AI 功能，然而這些計畫已被無限期推遲。據報導，蘋果高層已經調整管理團隊，以應對在 AI 功能發布方面的困境。

蘋果這一行動不僅顯示出其對 AI 未來發展的重視，也為伺服器供應商戴爾和美超微等公司帶來了顯著的商業機會。

截至周二盤中，蘋果股價小漲 0.84%，每股暫報 222.58 美元。Loop Capital 對蘋果股票給出「持有」(Hold) 評級，而對輝達、戴爾和美超微則給出「買入」(Buy) 評等。