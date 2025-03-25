默沙東再度進軍中國 斥資20億美元收購心臟藥物權利

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-25 20:38

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根據彭博周二 (25 日) 報導，美國製藥巨擘默沙東 (Merck / 默克) 將支付最高 20 億美元，收購江蘇恆瑞醫藥公司 (Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.) 的實驗性心臟藥物權利。這是默沙東最近進軍中國市場的第二個新藥合作案。

根據周二發布的聲明，默沙東將支付 2 億美元的預付款，用於開發和商業化恆瑞醫藥的這款藥物，該藥物目前正處於中期臨床試驗階段。默克還承諾，將根據藥品的監管和商業化目標，支付最高 17.7 億美元，並且會根據銷售額支付版稅。恒瑞製藥將保留該藥物在中國市場的所有權。

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