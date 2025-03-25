默沙東再度進軍中國 斥資20億美元收購心臟藥物權利
鉅亨網編譯段智恆 2025-03-25 20:38
根據彭博周二 (25 日) 報導，美國製藥巨擘默沙東 (Merck / 默克) 將支付最高 20 億美元，收購江蘇恆瑞醫藥公司 (Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.) 的實驗性心臟藥物權利。這是默沙東最近進軍中國市場的第二個新藥合作案。
根據周二發布的聲明，默沙東將支付 2 億美元的預付款，用於開發和商業化恆瑞醫藥的這款藥物，該藥物目前正處於中期臨床試驗階段。默克還承諾，將根據藥品的監管和商業化目標，支付最高 17.7 億美元，並且會根據銷售額支付版稅。恒瑞製藥將保留該藥物在中國市場的所有權。
據了解，這款名為 HRS-5346 的藥物能夠抑制脂蛋白 (a)(Lipoprotein(a))，這是一種與某些形式的膽固醇一樣，與心血管疾病相關的血液蛋白。其他一些製藥公司，如禮來 (LLY-US)、安進 (AMGN-US) 和諾華 (Novartis AG) 也正在開發針對相同靶點的治療藥物。
這筆交易緊隨著默沙東去年 12 月與翰森製藥 (Hansoh Pharmaceutical Group Co.)(03692-HK) 達成的 20 億美元協議，後者授權默沙東開發潛在的肥胖治療藥物。隨著中國生物技術產業的崛起，全球製藥公司愈加重視中國市場，尋求填補其研發管道，因為中國的創新藥物價格相對具有吸引力。
截稿前，默沙東 (MRK-US) 周二盤前股價上漲 0.17%，每股暫報 92.47 美元。今年截至周一收盤，默沙東的股價已經下跌 7.2%。
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