穆迪降評警鐘響起 美國財政前景烏雲密布

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-26 01:07

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信評機構穆迪 (Moody"s) 周二 (25 日) 表示，由於預算赤字擴大以及債務負擔加重，美國的財政實力正處於持續下降的軌道中。該報告指出，美國的財政狀況自穆迪於 2023 年 11 月下調美國三 A 評等展望以來進一步惡化。

報告指出，隨著美國總統川普決定對主要貿易夥伴徵收懲罰性關稅，投資人對於價格壓力上升和經濟急劇放緩的擔憂加劇，這加劇美國金融市場的不確定性。

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穆迪表示：「即使在非常正面的經濟與金融情景下，債務負擔的可承受性仍遠低於其他三 A 級和高評級主權國家。」該機構預計，到 2035 年，美國的國債與國內生產毛額 (GDP) 比率將上升至約 130%，而 2025 年該比率約為 100%。與此同時，債務負擔的加重速度將加快，預估到 2035 年，利息支付將占總收入的 30%，而 2021 年僅占 9%。

穆迪是目前唯一仍保持美國三 A 級主權債務評級的主要評等機構，但在 2023 年底，該機構因財政赤字擴大和高額利息支出將展望下調。另一方面，惠譽 (Fitch) 在 2023 年將美國主權信用評級從 AAA 下調至 AA+，並指出美國財政惡化及頻繁的債務上限談判威脅政府支付帳單的能力。標普 (S&P) 也在 2011 年債務上限危機後，將美國的評級從 AAA 下調。

穆迪指出，由於美國債務可承受性下降，美元及美國公債在全球金融市場中的核心作用變得更加重要，以支撐其 AAA 評等。然而，關稅的負面經濟影響以及未來可能無法實現的減稅措施，讓情勢變得更加複雜。

該機構表示：「我們認為，美國繼續彌補擴大中的財政赤字和下降的債務可承受性能力的前景已經減少。」共和黨目前正在推動一項 4.5 兆美元的減稅延長計畫，但在缺乏重大支出削減的情況下，其對赤字的影響仍不確定，且可能與川普保護社會項目的承諾相衝突。

穆迪強調，實現需要兩黨支持的大規模支出削減將會非常具有政治挑戰性。而由馬斯克主導的政府效率部門 (DOGE) 所推動的減少浪費性支出措施，與強制性支出相比規模較小，短期內不太可能帶來顯著的儲蓄。