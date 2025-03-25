特斯拉股價強勢回升 關稅利多及低價吸引投資人回流
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-25 02:30
特斯拉周一 (24 日) 盤中股價大漲逾 10%，此波反彈出現於今年初股價急劇下跌後。隨著川普政府可能排除部分產業特定的關稅，以及即將於 4 月 2 日實施的相互關稅措施的報導，市場情緒出現回升，吸引了大量投資人入場。
截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤中股價上漲 10.29%，至每股 274.29 美元。
自今年以來，特斯拉股價已下跌約 40%，不過隨著市場的反彈，許多投資人認為該公司股價已經完全反映所有負面因素，這成為一次入場的好機會。特斯拉的股價表現也帶動了整個華爾街的反彈，尤其是科技股領漲，推動美國三大股指創下兩周來的最高點。
特斯拉目前仍是全球最有價值的汽車製造商，市值約為 8,700 億美元。儘管其市值曾在去年 12 月突破 1.54 兆美元的高峰，但由於競爭加劇、電動車需求疲軟以及執行長馬斯克在政治活動上的參與，特斯拉的股價在今年首季遭遇劇烈波動。馬斯克的政治立場讓許多消費者出現抵制情緒，進一步加劇了市場的不確定性。
然而，特斯拉的股價在經歷九周連續下跌後迎來了反彈。近期的股價回升也得益於川普政府對關稅措施的最新報導。
據《華爾街日報》(WSJ) 報導，川普計劃於 4 月 2 日實施的相互關稅措施可能比預期的更具針對性，某些產業部門的關稅或將被排除在外。此外，部分國家可能不會受到關稅影響，這為市場帶來了更多的樂觀情緒。
儘管特斯拉股價當天漲幅超過 10%，但其股價仍比去年 12 月的歷史高點低逾 44%。馬斯克也在最近的員工大會中向員工發出鼓勵，提醒大家「堅持持有股票」，並對特斯拉的未來充滿信心，表示特斯拉的主力車型 Model Y 將再次成為全球最暢銷的車型。
隨著市場情緒的回暖，特斯拉股價的強勁反彈不僅反映投資人對該公司未來的信心，也顯示出在全球經濟和政治風險中，投資者對特斯拉的長期潛力持有樂觀態度。
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