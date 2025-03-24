〈財報〉比亞迪首次超車特斯拉！去年營收突破千億美元、Q4淨利創新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-24 22:10

‌



中國電動車巨擘比亞迪 (01211-HK) 周一 (24 日) 公布 2024 年第四季與全年財報，受惠價格更低、銷量更高的優勢，該季淨利年增逾七成，達到創紀錄的人民幣 150 億元、年營收突破 1,000 億美元大關，首次超車特斯拉(TSLA-US)。此外，比亞迪擬每 10 股配發現金人民幣 39.74 元，相比 2023 年每 10 股配 30.98 元顯著提升。

根據財報，比亞迪去年第四季 (截至 12/31) 營收年增 52.7% 至人民幣 2,748.5 億元(以下單位皆同)、淨利年增 73.1% 至 150.2 億元，創下歷史單季新高。

‌



按全年來看，比亞迪去年全年營收年增 29% 至 7,771 億元，遠超市場預期的 7,660 億元；按美元計算，去年銷售額突破 1,000 億美元大關，為首次超過特斯拉 (去年營收為 977 億美元)；全年淨利年增 34% 至 402.5 億元，也高於市場預期的 395 億元。

銷量方面，比亞迪去年全年全球銷量達 427.2 萬輛車，與福特汽車 (F-US) 基本持平，年增 41%，蟬聯中國汽車市場車器銷售冠軍和全球新能源汽車市場銷量冠軍；其中，純電動車全年銷量為 176 萬輛，略低於特斯拉的 179 萬輛。

展望未來，比亞迪預估今年汽車銷量將介在 500 萬至 600 萬輛之間。該公司已經有了一個強勁的開局，今年前兩個月銷量年增 93%，達到 62.33 萬輛。

分析指出，中國仍然是比亞迪遙遙領先的最大市場，比亞迪在中國的市占率接近 15%，不僅是新能源車，任何類型的乘用車都是如此。

另外，由於對中國製造的汽車徵收懲罰性關稅，比亞迪還沒有在美國銷售乘用車，但已經在歐洲、新加坡和泰國等亞洲地區以及澳洲等市場取得了重大進展。

比亞迪董事長兼創辦人王傳福在聲明中說，公司計劃繼續加強研發力道，同時增強產品競爭力，包括專注於在中國以外取得成功。