search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADRPUK-US的目標價調升至28.81元，幅度約5.62%

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)提出目標價估值：中位數由27.27元上修至28.81元，調升幅度5.62%。其中最高估值41.59元，最低估值18.16元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Prudential plc - ADR評價：積極樂觀17位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Prudential plc - ADR今(24日)收盤價為20.67元。近5日股價上漲5.62%，標普指數上漲0.51%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PUK市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Prudential plc - ADR20.67-0.19%

延伸閱讀


Empty