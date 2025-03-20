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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADRPUK-US的目標價調升至26.58元，幅度約3.53%

鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)提出目標價估值：中位數由25.68元上修至26.58元，調升幅度3.53%。其中最高估值41.59元，最低估值18.15元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Prudential plc - ADR評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Prudential plc - ADR今(20日)收盤價為20.01元。近5日股價上漲3.53%，標普指數上漲1.36%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PUK市場預估目標價

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