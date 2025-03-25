鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達FNV-US的目標價調升至160元，幅度約5.26%
鉅亨網新聞中心 2025-03-25 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)提出目標價估值：中位數由152元上修至160元，調升幅度5.26%。其中最高估值175元，最低估值141元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予蘭克-內華達評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀1位。
蘭克-內華達今(25日)收盤價為156.97元。近5日股價上漲5.26%，標普指數上漲0.51%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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