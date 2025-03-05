鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADRPUK-US的目標價調降至25.68元，幅度約7.32%
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)提出目標價估值：中位數由27.7元下修至25.68元，調降幅度7.32%。其中最高估值40.7元，最低估值17.63元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Prudential plc - ADR評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Prudential plc - ADR今(5日)收盤價為18.545元。近5日股價上漲7.32%，標普指數下跌2.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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