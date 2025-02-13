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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為27.60元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:17


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.56元下修至1.4元，其中最高估值1.91元，最低估值0.84元，預估目標價為27.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.91(1.91)2.532.62.62
最低值0.84(0.84)1.822.62
平均值1.48(1.5)2.062.322.62
中位數1.4(1.56)2.042.362.62

市場預估營收

預估值
最高值
最低值
平均值
中位數

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.63-1.550.731.24
營業收入559.73億265.00億-82.19億195.03億

詳細資訊請看美股內頁：
Prudential plc - ADR(PUK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPUK

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