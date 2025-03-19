小米總裁：未來三至五年 中國手機市場會徹底形成分化格局

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-19 07:30

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據《第一財經》周二（18 日）報導，小米集團發布 2024 全年和第四季財報。2024 年集團總收入為人民幣 3,659 億元，激增 35.0%，毛利大增 33.2% 至 766 億元，毛利率從 21.2% 減少至 20.9%。

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營收增長、毛利率降低的原因，包括智慧電動車業務虧損、智慧手機業務毛利率下滑，以及集團研發與銷售成本增加。

Canalys 的數據顯示，2024 年小米全球智慧手機出貨量位居第三，市佔率 13.8%。2024 年全年小米智能手機平均單價（ASP）為人民幣 1,138.2 元，提高 5.2%。

小米集團總裁盧偉冰表示，小米將 2025 年手機全年出貨量提高至 1.8 億支，向 2 億支目標邁進。

盧偉冰說，2024 年智慧手機市場品牌的市佔率差距不大，各自在 14% 至 18% 之間，彼此沒有拉開特別大的差距。

「這不是一個正常的、成熟的數字，理論上行業前三名會佔據整個市場的 70% 以上的市佔率。目前整個智慧手機市場格局不穩定，預計 2025 年將會是手機品牌走向分化的一年。」盧偉冰說。