〈財報〉小米去年Q4營收年增近五成 上調電動車銷售目標

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-18 22:30

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小米集團 (01810-HK) 周二 (18 日) 公布 2024 年第四季與全年財報，其中去年第四季營收年增近五成，打敗分析師預期並創下歷史新高，該公司還將今年電動車交付目標從 30 萬輛提高至 35 萬輛。此外，小米還計劃今年擴大其在中國的門市網絡，未來五年內在海外開設 1 萬間小米之家。

根據財報，小米第四季 (截至去年 12/31) 營收年增 48.8% 至人民幣 1,090 億元(以下單位皆同)，高於 LSEG 17 位分析師平均預估的 1,039.4 億元；經調整後淨利年增 69.4% 至 83.2 億元，高於分析師平均預估的 63.99 億元。

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去年第四季營收按業務劃分：

「智慧型手機 ×AIoT」分部：營收達到 923 億元，年增 26.1%，占總營收的 84.7%。

智慧型手機業務：營收為 513 億元，年增 16.0%，主要得益於智慧型手機出貨量及平均銷售單價 (ASP) 的雙重成長。

智慧電動車及創新業務：營收達到 167 億元，其中智慧電動車交車量達 6,9697 輛，交車量較上季成長 75.2%。

網路服務：營收為 93 億元，較去年成長 18.5%，廣告業務收入的增加是主要貢獻因素。

2024 年全年來看，小米集團實現總營收 3,659.06 億元，較去年同期成長 35.0%，淨利達到 235.78 億元，較去年同期成長 34.9%，經調整後淨利為 272 億元，創歷史新高，較去年成長 41.3%。

該公司財報稱，其電動車業務在 2024 年的收入為 321 億元，交付了超過 13.5 萬輛 SU7 轎車。與電動車和其他新措施相關的調整後淨虧損達到 62 億元。

有分析指出，小米在汽車製造領域仍是一個羽翼未豐的參與者，並且正在努力解決產能有限的問題，這延長了客戶的等待時間。該公司已承諾在其北京汽車廠二期建設中提高產量，以加快交貨速度。雷軍周二沒有透露有關產能的進一步細節。

不過在小米首次成功進軍電動車市場後，該公司的股價在過去一年翻了兩番。小米香港股價周二上漲 3.32%，至每股 57.65 港元。

智慧型手機方面，研究機構 Canalys 的數據顯示，小米去年第四季全球手機出貨量年增 5%，達到 4,270 萬台，全球排名第三，市占率為 13%，而在其最大的市場中國，同期出貨量飆升 29%，至 1,220 萬台，排名第四，市占率為 16%。