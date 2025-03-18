陸媒警告：美國將面臨來自其他國家的高關稅衝擊
鉅亨網編譯段智恆 2025-03-18 19:57
根據路透周二 (18 日) 報導，中國官媒《環球時報》(Global Times) 警告，隨著美國對多國徵收關稅，其他國家也可能回擊對美國商品加徵「高額關稅」，這將對美國經濟造成重大損害。中國也可能會採取進一步的報復措施，新的關稅即將生效。
在川普重返白宮兩個月後，已經與中國、加拿大、墨西哥和歐盟等國發生貿易衝突。川普威脅對每個對美國商品徵稅的國家徵收對等關稅，這些關稅可能會在 4 月 2 日生效。
中國已經在 2 月和 3 月對川普徵收的兩輪關稅作出迅速反應，並且如果美方在 4 月加徵關稅，預計中國將再次採取反制措施。
《環球時報》在周二的社論中寫道：「作為對美國關稅的回應，其貿易夥伴不會袖手旁觀。」並強調「許多國家可能會選擇對美國出口加徵高額關稅作為報復手段。」
自川普上任以來，中國已經對美國農產品和食品出口徵收報復性關稅，對 25 家美國公司實施出口和投資限制，暫停三家美國公司大豆進口許可證，並停止進口美國木材。此外，中國還對一些美國光纖產品展開調查。
為幫助中國貿易公司應對外部經濟衝擊，中國商務部計劃採取一系列措施，幫助企業擴大內銷市場。這一消息是根據中國中央電視台旗下社交媒體帳號「玉渊谭天」（Yuyuan Tantian）的報導，並援引熟悉此事的消息人士的話。
《環球時報》指出，許多國家正在積極尋求多元化經濟夥伴關係，並通過建立新的貿易聯盟來減少對美國的依賴。
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