國際油價跌至三年新低 高盛再次下調油價預測

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-17 17:00

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在上周油價跌落至 3 年新低之後，高盛再次下調了今年的油價預測。高盛在周日 (16 日) 發表的最新報告指出，預計今年年底北海布蘭特原油價格將達到每桶 71 美元，較先前的預測下調了約 5 美元。同時，美國 WTI 中級原油預計將交易於每桶 67 美元。

高盛不僅下調了今年的預測，明年的油價預測也同樣被調降。2026 年布蘭特原油的平均預測已從每桶 73 美元調整至 68 美元，而 WTI 則從每桶 68 美元降至 64 美元。

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國際油價上周震盪下跌，紐約 WTI 原油價格一度跌至每痛 65.22 美元，布蘭特原油也跌破 68.33 美元，觸及 2021 年 12 月以來新低。

對於此次下調油價預測的原因，高盛指出主要包括美國的關稅政策以及石油輸出國組織 (OPEC) 可能增加供應的前景。關稅的上升預計將減緩美國 GDP 的增長速度，進而導致石油需求的下降。關稅的實施會提高進口商品的價格，可能降低市場消費。面臨原材料成本增加和消費減少的公司最終可能不得不削減投資。

此外，由於歐盟 (EU) 和中國宣布或實施報復性關稅，出口也可能減少。這對整體經濟產生負面影響。世界銀行預計，今年美國的石油需求將從每日 110 萬桶降至 90 萬桶。

在供應方面，美國總統川普宣布計畫增加美國的石油產量，而 OPEC 及其盟友 (OPEC+) 已決定在下個月解除減產。同時，俄羅斯與烏克蘭衝突可能結束的樂觀情緒也將有助於俄羅斯石油的供應。高盛分析師預計，「由於關稅可能進一步升級以及 OPEC + 長期增產的可能性，油價面臨中長期的下行風險」。

一些全球最大的石油交易商，如維多集團 (Vitol Group) 和駿利集團 (Gunvor Group)，也變得更加看跌，預測將出現供應過剩。

國際能源署上周表示，由於不斷升級的貿易戰以及石油輸出國組織及其盟友承諾增加出貨量，需求正在受到侵蝕，預計今年將出現每日 60 萬桶的過剩，約佔全球每日消費量的 0.6%。

由於需求疲軟和供應增加持續打壓油價，期貨投資已亮起警示燈，因為期貨是領先的經濟指標。根據韓國交易所的數據，過去一個月，KODEX WTI 原油期貨 (H) 和 TIGER 原油期貨增強 (H) 等石油期貨 ETF 已下跌約 8%。