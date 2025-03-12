〈能源盤後〉油價自6個月低點回彈 唯烏俄暫時停火 收斂漲幅

鉅亨網編譯許家華 2025-03-12 05:42

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原油期貨價格周二 (11 日) 自前一日觸及的 6 個月低點回彈收高，但因報導稱烏克蘭已同意與俄羅斯達成為期 30 天的停火協議，油價回吐了早盤部分漲幅。

此前一日，由於市場擔心貿易緊張局勢加劇會導致全球經濟放緩，全球範圍內的股票和其他高風險資產遭拋售，原油因此跌至 6 個月低點。

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能源商品價格

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 28 美分，或 0.4%，收在每桶 69.56 美元。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 22 美分，或 0.3%，收在每桶 66.25 美元。

4 月交割汽油期貨價格上漲 0.6%，至每加侖 2.11 美元。

4 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.8% 至每加侖 2.20 美元。

4 月交割天然氣價格下跌近 0.9%，收每百萬 Btu 4.45 美元。

市場驅動力

《華爾街日報》周二報導，根據烏克蘭和美國在莫斯科會談後發表的聲明，烏克蘭同意在俄羅斯接受的情況下實施為期 30 天的停火。因此，美政府原本暫停提供烏克蘭情報和軍事支持，在該聲明後也立即恢復。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 將該進展稱為「和平紅利」，稱停火協議的消息「改變了股市的悲觀情緒」，有助於基準股指擺脫盤中低點。

「對於石油而言，這並不是什麼好消息，因為美國可能解除對俄羅斯的制裁和價格上限。」Flynn 表示，全球原油供應量可能增加，從而給價格帶來壓力。

WTI 和 Brent 原油價格周一均收在 9 月 10 日以來的最低點，同日美股暴跌，那指大跌 4%、標普 500 指數邁進修正領域。

美國總統川普受訪時拒絕排除經濟衰退的可能性，並表示經濟將進入「過渡期」，導致美股本周開局就大跌。分析師稱，這些言論加劇市場對美國政府激進的關稅政策導致經濟放緩的擔憂。

傳統能源公司市場研究主管 Gary Cunningham 在烏俄停火協議見報前表示：「隨著需求預期下降，尤其是在亞洲，市場對全球經濟體將如何應對關稅戰的擔憂，肯定令油價承壓。」

但他認為，「這不太可能產生長期深遠影響，且大部分回落已經完成，再下跌的空間有限。」倘若 OPEC + 繼續討論增產，或俄羅斯的制裁獲撤除，WTI 油價底部將接近每桶 60 美元，而 Brent 油價底部在每桶 65 美元左右。

與此同時，美國能源資訊局 (EIA) 周二發布的月報指出，今年第二季全球石油庫存可能下降，導致 Brent 原油價格上漲。然而，隨著 OPEC+ 取消減產，油價可能會在 2025 年底至 2026 年期間下跌。

EIA 強調，其預測是在「快速」變化的美國貿易政策情況下做出的，並且「其價格預測中存在許多不確定因素」。