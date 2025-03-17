美國天然氣價格跌至兩周低點 受產量激增與管線維護影響

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-17 22:30

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美國天然氣期貨價格周一 (17 日) 降至兩周來的最低點，原因創紀錄的產量、西德州 Waha Hub 現貨價格出現負值以及預估直到四月初的溫和天氣。這些因素暗示著今年春季預期能源公用事業公司從儲存庫提取的天然氣量將低於往年水準。

儘管如此，天然氣庫存量仍約比往年同期低 12%，這是由於 1 月和 2 月的極寒天氣迫使能源公司大量提取儲存的天然氣，包括創下 1 月提取紀錄。

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天然氣期貨價格下跌

根據紐約商業交易所 (NYMEX) 數據，4 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.8 美分，或 0.7%，至每百萬英熱單位(mmBtu)4.076 美元，這使得該期貨合約有望創下自 2 月 28 日以來的最低收盤價。

儘管如此，天然氣對美國液化天然氣 (LNG) 出口設施的輸送量創下紀錄，並且本周的需求預測超出預期，天然氣期貨價格依然下滑。

Waha Hub 現貨價格轉為負值

西德州的 Waha Hub 價格轉為負值，這是自 2024 年 11 月以來的首次，原因是管線維護導致與油氣生產相關的天然氣被困在盆地中。交易商指出，美國能源公司 Kinder Morgan 從德州、新墨西哥和科羅拉多州至加利福尼亞州和亞利桑那州的 El Paso 天然氣管線，以及 WhiteWater、MPLX 和 Enbridge 公司控制的 Whistler 管線，均出現維護作業，影響天然氣運輸。

需求與供應走向

根據 LSEG 的資料，3 月美國 48 個州的平均天然氣產量已上升至每日 105.9 億立方英尺 (bcfd)，較 2 月創下的 105.1 億立方英尺有所增加。氣象學家預測，48 州的天氣將保持高於正常溫度直至 4 月 1 日。

LSEG 預測，48 個州的天然氣需求將從本周的 107.2 億立方英尺上升至下周的 107.7 億立方英尺。該機構上周五的預測比此數據略高。

此外，流向美國 8 大 LNG 出口設施的天然氣量已增至每月 15.7 億立方英尺，超過 2 月創下的 15.6 億立方英尺紀錄，部分原因是位於路易斯安那州的 Venture Global 公司在建的 Plaquemines LNG 出口設施投入使用。

美國成為全球最大 LNG 供應商