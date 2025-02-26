原油跌至今年低點！瑞銀CIO：全球石油供應仍緊張 看好2025年油價平穩

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-26 13:29

‌



在美國於周一宣布對伊朗石油業展開制裁後，週二原油跌至 72.5 美元 / 桶的年內低點。瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 今（26）日針對油價發表看法，觀察原油期貨曲線的結構仍向下傾斜，代表⽯油市場供給仍然緊張，預測 2025 年⽯油市場將保持⼤致平衡，並維持對原油價格的適度看好。

或出於對需求前景的擔憂，本週⼀美國宣佈對伊朗⽯油⾏業實施新⼀輪制裁，曾短暫帶動油價上漲。美國財政部將⽬標對準了 30 多家經紀公司、油輪運營商和航運公司，因為他們在銷售和運輸伊朗⽯油⽅⾯的作⽤。週⼆布蘭特原油收跌⾄ 72.5 美元 / 桶作收，創年內低點，今日呈現小幅回調，最低為 72.56 美元。

‌



川普此前曾表示，他希望將伊朗的原油出⼝降⾄零，以阻⽌該國獲得核武器。 儘管許多投資者預計⽯油市場或將轉為盈餘，但原油期貨曲線的結構仍向下傾斜，瑞銀 CIO 認為，這表明⽯油市場供給仍然緊張。向下傾斜的期貨曲線（現貨溢價）代表市場供不應求。

OPEC + 近年來致⼒於確保⽯油市場保持平衡⽅⾯，例如通過減少和增加產量，以及為應對潛在 供給中斷⽽準備的限制產能。瑞銀認為這或許解釋了為何包括能源機構在內的市場參與者不斷呼籲⽯油市場供過於求，但曲線仍處於現貨溢價狀態。