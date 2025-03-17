寧德時代發布2024年報 上市以來首次年營收下降

鉅亨網新聞中心 2025-03-17 12:01

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寧德時代 (300750-CN) 上周五（14 日）發布 2024 年財報，營業收入為人民幣（下同）3,620.13 億元，較 2023 年下降 9.70%，為上市以來首次年營收下降。

2024 年寧德時代營業收入 3,620.13 億元，較 2023 年下滑 9.70%，但歸屬於上市公司股東的淨利潤達到 507.45 億元，增長 15.01%。2024 年度累計擬派發的現金分紅比例 50%，分紅總額 253.7 億元。

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當然，寧德時代的市場地位依然穩固。SNE Research 的數據顯示，在動力電池領域，寧德時代 2017-2024 年連續 8 年動力電池使用量排名全球第一，2024 年全球市佔率為 37.9%，較第二名高 20.7 個百分點。

在儲能領域，寧德時代 2021-2024 年連續 4 年儲能電池出貨量排名全球第一，2024 年全球市佔率為 36.5%，較第二名高 23.3 個百分點。

寧德時代在業績說明會上表示，第一季動力電池方面的表現比往年好，近期看，中國國內電動化滲透率突破 50%，單周創 58% 新高；遠期看，在智慧駕駛帶動下，到 2030 年電動化滲透率有望提升到 80%-90%。

寧德時代對海外市場也比較有信心，判斷未來幾年複合增速 25% 以上。

儲能方面，寧德時代表示，取消強配和電力入市推動儲能商業模式，美國、歐洲儲能市場快速增長，加上人工智慧（AI）需求帶動，資料中心配儲帶來額外增量，未來出貨符合增速 25%-30%。