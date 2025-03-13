〈房產〉打住不打商+企業需求外擴 新北各大園區商辦廠辦漲聲響亮

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-13 13:32

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政府近年來頻繁打房，不過大致維持「打住不打辦」的基調，致使商辦產品價格持續成長，房仲業者統計實價登錄，新北市各大產業園區平均成交單價皆有漲幅，其中尤以板橋區台北遠東通訊園區漲勢最大，但若單論個案，近期則以中和區遠東世紀廣場商辦轉手獲利近 1.3 億元最驚人。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，疫情後北市廠辦空間炙手可熱，不少企業主為滿足自用需求，將購置眼光移往其他縣市，致使新北各園區成交行情漲勢驚人。

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根據實價，中和商辦「世紀廣場 AOC」頂樓戶總坪數約 934.7 坪，去年 12 月以總價 3.75 億元成交，對比該戶過去於 2017 年 3 月的入手總價 2 億 4,870 萬元，原屋主持有約 6 年轉手，總價成長 1 億 2,630 萬元，增幅高達 50.8%。賴志昶分析，中和區的遠東世紀廣場周邊位置特殊，經由快速道路能接上國道迅速往返南北，向北也與北市僅一橋之隔，交通地利便捷，且為早期開發產業園區，區域機能成熟，亦已形成產業聚落，過去該戶又是知名科技大廠持有，名氣加持之下，又為大坪數、頂樓戶特殊物件，適逢大台北地區廠辦物件供給較顯失衡，致使該戶價格漲勢更勝以往。

另據實價登錄，住商機構盤點新北市各園區周邊廠辦平均成交單價。統計顯示，台北遠東通訊園區 2024 年平均單價約 54.6 萬元，且對比 2022 年漲勢達 16.7%，增幅是各園區之首。賴志昶補充，該園區漲勢明顯主因有三，一是此類商辦區段優勢明顯，鄰近捷運亞東醫院站，因交通便捷、生活機能成熟較易吸引人才匯集；二是大台北地區商辦市場需求日漸龐大之下，北市精華地段商辦租金與房價亦是日益上漲，致使不少企業主寧願以買代租，並將置產目光移往房價親民、空間更大、設備更新的新北市各大產業園區；三是該園區近年來吸引包含 Google 等全球知名企業進駐，增添園區名氣，並襯托區域價格上揚。