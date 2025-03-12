〈房產〉房貸緊縮＋信用管制 去年Q4七都預售屋交易量驟減逾4成
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-12 15:58
受到銀行房貸緊縮和第七波選擇性信用管制的影響，全台七大都會區的預售市場在 2024 下半年急凍，房仲業者統計 2024 年全年的預售屋實價登錄資料，數據顯示，2024 第四季七大都會區的預售交易量驟減 4 成以上。
同時，2025 年銀行房貸緊縮和央行第七波選擇性信用管制短期內可能不會解除，房仲業者認為，預售市場要回到 2024 上半年的熱度難度不小。
同時，在預售屋總價中位數上，除了新北市有 0.8% 的小幅上漲外，其餘縣市台北、桃園、新竹、台中、台南和高雄的預售屋總價中位數全面下降，減幅介在 1.4-7.8% 之間。
觀察 2024 年第一季至 2024 年第四季的全台七大都會區的預售屋交易量變化，2024 年第四季預售屋交易量明顯驟降，季減 4 成以上，其中又以高雄、新竹縣市減幅最高，分別量縮 66.7% 和 62.4%。若與預售屋交易量高峰的 2024 年第二季相比，2024 年第四季全台七都預售交易量全面腰斬，其中新北市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市，交易量縮幅度更是高達 7 成以上。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2024 年下半年房市傳出銀行房貸緊縮，以及央行實施第七波選擇性信用管制，抑制多房族的資金來源，造成投資客漸退場。再加上央行房市政策成功扭轉民眾對於房價持續上漲的預期心理，也讓房市緩步降溫。造成 2024 年第四季全台七大都會區預售市場的交易量明顯驟減，其中又以過去幾年預售市場蓬勃的中南部縣市量縮最為明顯。
預售交易量的明顯驟減，也帶動了總價的向下修正。觀察七大都會區的預售屋總價中位數表現，2024 年第四季也開始出現總價下修的狀況。台北下修 2.1%、桃園和新竹分別下降 7.8% 和 7.3% 最多、台中、台南和高雄則小幅修正 1.4% 至 3.9% 之間，僅剩下新北市未有降幅，呈現持平狀況。
陳金萍表示，預售市場交易的快速萎縮，部分建商改以送家電、裝潢等方式促進銷售，增加去化速度，減輕庫存壓力。展望 2025 年，陳金萍分析，銀行房貸緊縮和央行第七波選擇性信用管制短期內可能不會解除，預售市場要回到 2024 上半年的熱度難度不小。預售市場買氣相對冷清，部分建商也出現庫存壓力，對於有意購置預售屋的消費者可說是利多消息。陳金萍建議購屋族可以趁機積極賞屋、積極議價，找到符合自身預算和需求的好宅產品。
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