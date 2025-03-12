〈房產〉天母豪宅交易回溫 近兩年億元豪宅成交均價漲1成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-12 13:07

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2025 年天母首筆億元豪宅交易出爐指標豪宅「國泰天母」，1 月成交中高樓層戶，總價 2.38 億元，共 220.8 坪，換算單價為 139.3 萬元，值得一提的是，該戶前一手屋主於 2014 年以 2 億 611 萬元買進，持有 11 年轉手，帳面上增值 3189 萬元。

台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭表示，這次交易的「國泰天母」，屬於前棟戶別，面陽明山，享有高樓層景觀，因此這次成交單價 139.3 萬元屬合理行情，而社區成交最高單價，是 2021 年時，1 樓戶成交 156.8 萬元，主要是因 1 樓擁有私人庭院，享有戶外獨立空間，因此有高價表現。

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台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，近兩年天母億元豪宅交易狀況，2023 年共計 25 件，2024 年則略多一些，達 27 件；2023 年成交均價 121.8 萬元，2024 年則提升至 134.8 萬元，增幅達 10.7%。近兩年成交單價最高的社區，前年是「仰哲」每坪 143.7 萬元，去年則是「華固天鑄」每坪 178.4 萬元居冠。

洪浩庭指出，天母大多數的買方，擁有地緣關係，或是看重天母有美國、日僑學校等學區優勢，為了孩子就讀學校的需求而置產，加上附近有榮總、振興醫療院所，不少在地天母人鍾情這裡的居住環境，因此仍會就地換屋、做退休宅等規劃。