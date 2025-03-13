〈房產〉台北市內湖等7行政區去年預售屋最低單價都跨越百萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-13 12:41

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市調機構統計，台北市在 2024 年進場預售新案，各行政區實價資訊中的最低單價社區，在文山、士林、萬華、北投、中正 5 區還可在單坪價 100 萬元以內產品，其餘 7 區都突破 100 萬元，其中南港、大同、內湖的最低成交預售價都已突破 100 萬元。

住展發言人陳炳辰表示，區域低單價案不乏低樓層所致，而位置上要是所在蛋白，自然也反映在價碼上，比方說「原禾呈真」、「合矩青澄」與「品嘉箴品序」就各有木柵山區、社子、捷運新北投站等二線地段因素。而即便貴為市區門牌中正區的「全坤富御」、中山區的「松江 WOW」，卻分別坐落廈門街、行天宮一帶，相對為平價區，價格沒有過多拉抬空間。

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而坪數大、高總價者，不屬於市場主流又若非豪宅區地域，便有機會換算出較低的單價，像近百坪的萬華區「興洋君冠」，和 50 多坪的大同區「三豐雲承」就屬此例。另外，部分推案業者出 於品牌定位考量，價位設定平實，如「青田玉」、「詠綸朔望」雖有大安森林公園、捷運市府站生活圈等精華區優勢，平均應都有單價 150 萬元的身價，但建商力求銷售績效，不吝於以蛋黃區低標水位來吸引買氣。

而在去年第三、四季房市烏雲罩頂之際硬著頭皮公開的新案，包括松山區捷運南京三民站周邊的「京釀」、南港區水岸景觀宅「東方大境」，以及內湖區麗山高中附近的「力麒寰山」，難與逆勢抗衡，價格不再走高則不意外。

就台北市蛋黃區新案每坪 100 萬元起跳已非新聞，如今連二線地帶的南港區、大同區、內湖區新案也都是百萬元起跳， 還不乏低樓層戶別，無差別式遍地百萬宅或許是台北市新案未來樣貌。