〈房產〉2025年前2月個人房地合一稅收57.6億元 年減18%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-12 15:47

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受到房市交易量能縮影響，房地合一稅收也出現衰退現象，根據財政部統計資料庫資料顯示，今年 2 月個人房地合一稅收 37.2 億元，年減 7%，1-2 月房地合一稅收 57.6 億元，年減幅度達 18.5%，至於 2025 年前 2 月的繳稅王仍是台中市居冠。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收跟房市景氣表現走勢一致，反映央行第七波後房市交易量縮，去年個人與企業的房地合一稅收 1000 億元，可能就是短期內房地合一稅收的天花板。

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以區域來看，房地合一稅收前兩月的稅收王仍是台中市，主要台中市的建物買賣移轉棟數在全台排名第二，市場交易量大且近年房價大漲，屋主或地主出售不動產時獲利可觀，也會產生高額的房地合一稅，因此統計時常常都是房地合一稅的稅收王。

今年 1 月房地合一稅收正值農曆春節期間，稅收剩下 20.4 億元，2 月則增加到 37.2 億元，累計前兩月個人房地合一稅收金額 57.6 億元，年減 18.5%，若以區域來看，前兩月個人房地合一稅收台中 13.7 億元，年減 16.8%，新北市 12.8 億元，年增 9.9%，高雄市 7.1 億元，年減 18.6%，桃園市 7 億元，年減 24.7%，台北市 5.1 億元，年減 3 成。