〈房產〉房市交易急凍 全台1月預售揭露件數3846件寫下24個月新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-14 17:08

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統計最新預售揭露資料，1 月的預售揭露 3846 件，寫下近 24 個月以來的單月新低紀錄，預售市場已經連續 4 個月出現不到 5500 件的低量，反映預售市場已經沒有不買會更貴心態，預售市場急凍，房仲業者指出，緊接 329 房市能否打開買氣將是下一個觀察重點。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，預售市場普遍銷售時間拉長，不像 2024 年前三季那樣市況火熱，開發商與現場銷售也都知道市況，將戰線拉長廣告預算省點花，不過短期內價格可能還是維持高檔盤整，部分案場也為了吸引消費者的目光，可能搭配低首付、送家電或搭配裝潢方式銷售，現在市場上仍有表現不錯的個案，可能是捷運宅、大面積的開發案或者價格符合消費者期待等條件。

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統計顯示，2024 年 3-7 月買氣暢旺時，實價預售揭露平均單月可達 1.5 萬件，但在去年 9 月 20 日央行出手管控房貸之後，一手的預售市場就快速降溫，10-12 月連續三個月單月都不到 6000 件，去年下半年的 928 檔期買氣清淡，1 月恰逢農曆春節期間更跌破 4000 件，年減 67%，寫下近 24 個月以來的單月新低紀錄。

若以區域來看，北部地區表現略較過去房價飆漲區域穩定，台北市 1 月預售案實價揭 221 件，年減 45%，新北 908 件年減 54%，桃園 793 件年減 59%，不過新竹、台中、高雄市都年減將近 8 成，六都加上新竹地區 1 月預售揭露件數普遍年減 45%-82%，顯示全台預售買氣相當理性。