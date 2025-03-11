〈房產〉房市329檔期七都推案金額逾8200億元改寫史上次高
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-11 11:50
根據市調機構統計六都、新竹今年 329 檔期推案，整體總銷金額 8223.2 億元創下歷年次高，較去年同期微幅成長 5%，但進場個數約 346 件，各縣市強弱有別，像新竹、台南、高雄更淪為「金龍重災區」，新案供給均大幅衰退。
而雙北在指標個案和高房價支撐下，總銷仍繳出逾 2-3 成增幅，是 2025 年房市 329 檔期的亮點。
數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析， 329 檔期雙北地區表現不俗，像台北市就依靠都更、廠辦案大進補，包含在松山、南港及北投等區均有逾百億元量體公開，以松山區來說，除了有總銷突破 300 億元的西華飯店重建案，也有走小宅風格，由科達建設推出的「科達大巨蛋案」，據悉該案共規劃 255 戶，整體總銷約百億元、另外在南港區更有備受矚目的「南港調車場案」，加總之下，推升台北市 329 檔期整體推案量直逼 2000 億元，居七都之首。
而新北市近年受惠蛋黃區外溢效應帶動，加上龐大購屋需求撐腰，即便市場壟罩在空頭氛圍下，建商仍像猛虎出閘一樣湧進市場，特別是在距北市一橋之隔或軌道沿線等區域，仍能迎來一波小陽春。像這次新北個案數最多的林口區，一口氣有 11 筆個案登場，量體突破 200 億元，新市鎮部分個案開價更已上看 7、8 字頭，隨著人口湧進，未來還機會持續走高。
出了雙北地區，其餘縣市表現平平，桃園市量體雖小幅成長，A7 等地均有百億量體釋出，然而受大環境影響，買方猶豫期拉長，僅部分低總價產品能順利去化，想迎接春暖花開可得再等等。新竹則是冷到不行，由於本次多為小型個案，且部分建商持續觀望，不僅個案數衰退，總銷金額更是大減逾 5 成，較具規模的僅有富宇建設在新竹市東區推出、總銷約 58 億元的都更案。
台中今年量體看似與去年相較變化不大，但實際上在投資買盤退場後，自住客出手更加謹慎。
南二都本次 329 檔期明顯還沒走出金龍海嘯的陰霾，像台南市因銷況回歸基本面，建商布局保守，僅在東區平實、虎尾寮等地有中小型個案公開，整體總銷銳減。至於高雄雖然有建設利多加持，但由於先前房市過熱，加上這波打炒房使買氣驟降，當前不只建商觀望，代銷業者接案也轉趨謹慎，並以消化手中現有案量為主。
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