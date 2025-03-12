加拿大央行降息1碼應對貿易戰風險 未來政策將謹慎推進

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-12 23:01

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加拿大央行 (BoC) 周三 (12 日) 如期宣布降息一碼 (25 個基點)，該行表示美國與加拿大之間的貿易戰已成為「新危機」，對未來是否會進一步降息持謹慎態度，稱並未走上預定的降息路線。

加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 在貨幣政策會議上表示，政策利率已降至 2.75%，這是自 2022 年 9 月以來的最低水準。他指出，這場貿易戰的「極大不確定性」已經開始對加拿大經濟產生傷害，影響到消費者支出的意圖及企業招聘和投資計畫。

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馬克林進一步說明，儘管關稅戰帶來了通膨壓力，但央行將「謹慎行動」，未來若有進一步調整，將會評估成本上升與需求下降之間的平衡。他強調，貨幣政策無法完全抵消貿易戰的影響，但可以確保價格上漲不會引發持續的通膨。

加拿大央行還強調，儘管此次降息試圖提供支撐，但對於經濟的回應預期並不會像新冠疫情時那樣大規模。官員表示，目前經濟成長的路徑「強於去年底預期」，去年第四季增速超預期，並且經濟成長在某些領域如消費和住房市場上已有所回升。

然而，貿易戰對加拿大的就業市場構成威脅。儘管近來就業市場復甦，但不穩定的貿易局勢可能會影響勞動力需求，從而對就業造成不利影響。

加拿大央行還表示將密切關注通膨預期。一項最新調查顯示，由於關稅影響，消費者預期價格將上漲。央行強調，保持中長期通膨預期穩定至關重要，以確保通膨上漲是暫時性的。

此外，美國總統川普上周對加拿大和墨西哥的大多數商品徵收 25% 的關稅，隨後又威脅對加拿大木材和乳製品徵收新關稅。

加拿大周三對美國商品進行報復，對價值 300 億加幣的美國商品徵收新關稅。加拿大政府計劃在 4 月 2 日對更多美國商品徵收關稅，除非川普撤回關稅或雙方達成協議。

整體來看，儘管加拿大央行的降息是為應對貿易戰的直接影響，但由於該國經濟成長強於預期，央行的政策回應仍顯得較為謹慎。未來該行將根據美國關稅政策的發展和國內經濟情況進一步調整策略。

專家看法

Futures First Canada Inc. 分析師 Rishi Mishra 在一封電子郵件中表示，加拿大央行處於「糟糕的境地。Mishra 說：「他們希望政府的刺激措施能解決經濟成長問題，加拿大央行也能解決通膨問題，但沒有好的出路。」

加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial Bank of Commerce) 首席經濟學家 Avery Shenfeld 在給投資人的一份報告中表示，周三的降息「可能只是權宜之計」，還不知道美國未來的貿易政策將對經濟造成多大的傷害。

Shenfeld 說：「我們的判斷是，產能過剩加劇和家庭消費能力減弱給物價帶來的下行壓力，將讓經濟成長風險 (而非通膨) 成為貨幣政策的主導因素，從而使加拿大央行在 6 月之前再降息 1 碼兩次。」