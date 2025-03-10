〈房產〉全台房租指數再創新高 連續19個月年增率突破2%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-10 14:47

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根據主計總處最新統計，今年 2 月房租指數 108.06 再創新高，同時年增率仍高達 2.56%，已經連續 19 個月的年增率都超過 2%，背後與通膨、房價上揚、房東的成本增加有關，所幸政府的租金補貼幫租客承擔一些房租負擔。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，房價上漲後，會讓租賃的需求增加，同時新房屋落成因為房價水準與住房品質較高，會要求較高的租金回報，這幾年通膨也會對租金有帶動效果，統計發現 2022 年開始租金就呈現上揚趨勢，由於租約可能不只一年，後面陸續換約時房東也會參考鄰近的租金水準與生活負擔調整房租，都帶動租金走揚，目前看起來趨勢似乎尚未扭轉。

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統計顯示，2025 年 2 月的房租指數 108.06，再創歷史新高，4 年來上漲了 8.3%，算是金融海嘯以來上漲速度最快的時候，以區域來看，中部地區年增率仍超過 3%，達到 3.17%，位居全台之冠，北部地區 2 月房租年增率達 2.47%，南部地區租金年增率達 2.4%。