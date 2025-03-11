〈房產〉高雄台積電概念區租屋量增翻倍 台積人租屋房客最愛這種房

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-11 10:25

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就 2024 年台積電房客其中需求最熱的就屬左營及楠梓區，尤其台積電設廠所在地楠梓區，一年之間租屋需求從不到 700 件，飆破至 1237 件，年增 563 件，增幅近一倍，而橋頭區 2024 年租屋件數也有 318 件，雖不及楠梓及左營區，但年增率達 1.22 倍，表現翻倍成長。

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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄台積電去年開始招募人力，加上 P1 廠區已裝機進行試產，科技人才陸續到位，帶動市場租屋需求升溫，左營區為距離台積電廠區最近的蛋黃市區，生活、娛樂機能便利成熟，原本就擁有豐沛的租屋需求，科技產業人力進駐，再為租屋市場錦上添花。

同時，高雄楠梓區身為台積電客主要受惠區，除了在地就有的科技產業園區上班族還有大學生租屋需求，因距離廠區最近，可大幅縮短通勤時間，區內生活機能頗佳，亦有捷運可串聯市區機能，租屋行情相比左營市區及以新屋為主力的橋頭區來的親民，對短期派駐或暫無購屋需求的台積族、供應鏈廠商，就近租屋不失為最佳選擇，需求相對增加明顯，而橋頭區近年新建案供給熱絡，尤以橋頭新市鎮全區為新屋，磁吸不少租屋族目光。

李家妮指出，近年受台積電效應帶動高雄房價高漲，加上限貸令影響貸款門檻增高，購屋族暫以租代買先求有個家，也讓熱區租屋族比例增加，而若非委託不動產業者代租的案件，政府沒有規範強制登錄，因此市場實際租屋需求表現，可能比檯面上更多。

另外觀察台積電四大概念區，2024 年最熱門的租屋房型，以整層住宅最受租屋族青睞，其次為分租套房。

台灣房屋美術青海加盟店店東洪誌隆表示，台積電客群租屋偏好，首重通勤便利，離廠區通勤 10-15 分鐘以內佳，再來考量吃喝採買機能與屋齡屋況，客群多偏好屋齡 5~10 年左右 2 房大樓，如有家庭成員同住，則會以 3 房為主，熱門商圈包括像是左營高鐵、楠梓後勁、右昌、德民等商圈，以楠梓區新 2 房不含車位，月租金約在 2 萬 - 2.2 萬左右，5-10 年中古 2 房月租則約 1.7 萬~ 1.8 萬元，3 房則要 2.3 萬~ 2.5 萬元左右。