川普提高加拿大鋁關稅至50% 美國鋁價溢價創新高

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-12 02:30

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美國現貨市場上消費者購買鋁的溢價在周二 (11 日) 飆升至歷史新高，稍早美國總統川普為回應加拿大安大略省對進口美國電力徵收 25% 關稅，宣布宣布要對加拿大鋁加徵一倍進口關稅。

美國的鋁消費者通常需要支付倫敦金屬交易所 (LME) 基準價格再加上溢價，該溢價涵蓋稅收、運輸和處理費用。隨著關稅的增加，貿易商預測鋁的溢價將繼續上漲，因為生產商會盡可能將額外的關稅成本轉嫁給消費者。

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加拿大是美國鋁的主要供應國，負責向美國出口大多數的原鋁和合金鋁。根據貿易數據提供商 Trade Data Monitor(TDM) 提供的數據，去年美國進口的 70%(約 392 萬公噸) 原鋁和合金鋁來自加拿大。

根據分析師的計算，最初計畫的 25% 關稅將迫使溢價上升至每磅 0.47 美元，或者每公噸超過 1,000 美元，以彌補額外的賣方成本。

美國中西部的鋁溢價周二跳升至每磅 0.45 美元，約每公噸超過 990 美元，比本周一上漲近 20%。自 2025 年初以來，該溢價已漲逾 70%。

儘管川普在 2018 年曾試圖通過鋁關稅促進美國本土鋁生產投資，但分析師認為，由於鋁冶煉廠的建設周期比選舉周期長，因此投資人可能不願意投入所需的大額資金。

然而，儘管美國鋁溢價上漲，業界人士表示，由於其他國家的鋁產量將轉向那些徵收關稅的市場，因此鋁的溢價可能在其他地區繼續下跌。