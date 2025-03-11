對抗陸對關鍵礦產控制！路透社：川普將在美軍基地建金屬精煉與加工企業

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-11 15:20

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《路透社》周一 (10 日) 援引兩位川普政府高官談話報導，由於在關鍵礦產資源領域與中國的競爭，川普打算在美國軍事基地建立金屬精煉和加工企業，並可能最快在周三 (12 日) 簽署相應的行政命令。

川普上周在國會演說時表示，他將「採取歷史性行動，大幅擴大美國關鍵礦產和稀土的生產」。

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未獲授權公開討論政府審議事宜的消息人士透露，命令中將提到，控制著大約 12 萬 1406 平方公里土地的五角大廈將跟其他聯邦部門合作，在美國國防部的基地安設加工設施。

其中一位消息人士表示，川普還打算任命一位關鍵礦產主管，但該計畫正在討論中，在川普簽署命令之前可能會發生變化。

一位消息人士透露，一些華盛頓高官擔心中國會限制礦產出口，作為對美國關稅的回應措施。

報導指出，將軍事基地用於金屬加工凸顯川普重視對國家安全至關重要的礦產。美軍使用的戰機、潛艦、子彈和其他武器都是用中國加工的礦物製造的。

雖然這項優先考慮金​​屬加工卻未改革美國採礦許可做法的計畫恐激怒美國礦商，但緩解了製造商對中國居全球金屬加工領域主導力量的憂慮情緒

目前尚不清楚川普在五角大廈基地建造加工設施的計畫如何從監管的角度發揮作用，因美國的《空氣清潔法》和《清潔水法》仍適用於五角大廈基地，而這些法規過去曾阻礙過私人開發與加工計畫。