無豁免時代來臨！美鋼鋁關稅全面生效 專家：潛在反制措施恐爆新一輪貿易戰
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-12 16:40
美國總統川普的鋼鋁關稅政策周三 (12 日) 全面生效，此次關稅不僅恢復了對所有進口鋼鋁產品徵收 25% 的稅率，還擴展至數百種下游金屬製成品。儘管加拿大等國曾試圖通過談判獲得豁免，但最終未能成功。
美國有線電視新聞網《CNN》報導，美國消費品和工業產品的價格恐將因川普鋼鋁關稅政策走高。
中國財經媒體《金融界》報導，川普此次恢復並擴大鋼鋁關稅，是川普「美國優先」貿易政策的進一步體現，同時也引發全球貿易夥伴的強烈反應。
在關稅生效前夕，川普曾威脅將對加拿大鋼鋁產品的關稅提高一倍至 50%，但在安大略省省長 Doug Ford 同意暫停對美電力出口徵收附加費後，這一計畫被擱置。
加拿大作為美國最大的鋼鋁供應國，受此次關稅影響最大。此外，巴西、墨西哥和南韓等享有豁免或免稅配額的國家也面臨新的貿易壁壘。
美國鋼鐵生產商對關稅表示歡迎，認為這將為行業注入活力，但全球供應鏈中斷和貿易夥伴的反制恐對美國經濟產生深遠影響。
在川普決定對鋼鋁加稅後，美國的鋼鐵生產商們再次為川普歡呼雀躍，並呼籲川普別像上次那樣允許任何關稅豁免。
不過，關稅並未創造多少就業機會。根據聖路易聯準銀行數據，目前美國鋼鐵廠有 8 萬 3600 名員工，比 2016 年特朗普首次當選時僅多 600 人，而全美則有 1200 萬人從事製造業。
加拿大能源部長 Jonathan Wilkinson 表示，若美國繼續徵收關稅，加國可能限制對美石油出口或對礦產品徵收出口關稅。加拿大每天向美國輸送約 400 萬桶原油，主要供應中西部煉油廠，此舉恐對美國能源市場造成衝擊。
此外，加國還可能對美國乙醇徵收關稅，進一步加劇兩國貿易緊張關係。
川普鋼鋁關稅全面生效代表美國貿易保護主義的進一步升級。儘管這一政策受到國內鋼鐵生產商的歡迎，但對全球貿易體系和美國跟盟友關係的破壞性影響不容忽視。加拿大等國的潛在反制措施恐引發新一輪貿易戰，進一步加劇全球經濟的不確定性。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 回應美國鋼鋁關稅 歐盟將對美國商品課徵反制關稅
- 川普全面徵收鋼鋁關稅正式生效：擴大貿易戰引發國內外憂慮
- 川普關稅政策反覆！美財經名嘴Cramer：股市走勢顯示白宮應該改變關稅政策
- 白宮宣布週三起對鋼鐵、鋁徵收25%關稅
上一篇
下一篇