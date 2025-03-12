美烏發表聯合聲明 烏克蘭同意停戰30天

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-12 07:56

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據《CNBC》報導，美國政府官員周二（11 日） 表示，烏克蘭已同意在俄羅斯接受的前提下，立即實行 30 天停火計畫，美方也宣布，將解除共享情報禁令，並恢復對烏克蘭的安全援助。

自俄軍侵略烏克蘭以來，這是烏克蘭首次同意這樣的停火提案。

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美國國務卿盧比歐在沙烏地阿拉伯吉達表示，經過逾 7 小時的美烏高層會談後，烏克蘭決定願意停戰。

烏克蘭總統澤倫斯基在國內晚間電視講話中強調：「我方的立場非常明確：烏克蘭從戰爭爆發的第一天就尋求和平，希望儘快、可靠地實現和平，確保戰爭不會再來。」

美國和烏克蘭高級別代表團結束會談後，發表以下美烏聯合聲明。

烏方接受 30 天臨時停火

烏克蘭表示，願意接受美國的建議，實行 30 天臨時停火計畫，經雙方同意可延長停戰期限。

美國恢復對烏安全援助

美方將立即解除情報共享暫停措施，並為烏方提供安全援助。

美烏推進和平進程

美烏代表團還討論了人道主義努力作為和平進程一部分的重要性，特別是在停火期間，包括交換戰俘、釋放被拘留平民以及幫助流離失所烏克蘭兒童返回。

雙方代表團同意確定談判團隊組成，並立即開始談判，以實現持久和平，確保烏克蘭長期安全。

美國承諾與俄羅斯代表討論這些具體建議。

烏克蘭代表團再次強調，歐洲夥伴應該參與和平進程。

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