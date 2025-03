DeepSeek後最大驚喜！Manus成AGI里程碑？專家：難說 但有望掀AI智能體時代高潮

‌



Manus 的技術哲學為 less structure more intelligence,與主流有些不同。他們認為,當數據足夠優質、模型夠強大、架構夠靈活、工程夠紮實時,computer use、deep research、coding agent 等能力會自然湧現,無需被設計為特定的產品功能。

Manus 比起 Claude 的 Computer use 等同樣能操作多任務,可涵蓋更多領域和達成更高的執行品質。Manus 在權威的 GAIA 基準測試中創下新紀錄,性能遠超 OpenAI 等同類產品。Manus 為拉丁語 Mens et Manus,即 mind and hand,意指手腦並用,這也是麻省理工學院的校訓,以此鼓勵學生將創意落地為實際成果。