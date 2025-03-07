中國半導體重大突破！氧化鎵率先進入8吋時代

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-07 13:00

‌



杭州鎵仁半導體公司在半導體領域取得了重大突破，6 日宣布推出全球首顆第四代半導體氧化鎵 8 吋單晶，成為國際上首家掌握 8 英吋單晶氧化鎵單晶生長技術的企業。

杭州鎵仁半導體成立於 2022 年 9 月，坐落於杭州市蕭山區，在氧化鎵單晶的研發上持續深耕，從 2022 年至 2024 年，依序成功生長出 2 吋、4 吋和 6 吋的氧化鎵單晶。

‌



此次，鎵仁半導體採用完全自主創新的鑄造法成功實現 8 吋氧化鎵單晶生長，並可加工出對應尺寸的晶圓基板。這項成果，標誌著鎵仁半導體成為國際上首家掌握 8 吋氧化鎵單晶生長技術的企業，刷新了氧化鎵單晶尺寸的全球紀錄，也創造了從 2 吋到 8 吋，每年升級一個尺寸的行業記錄。

鎵仁半導體指出，中國氧化鎵率先進入 8 吋時代，具有深遠的產業意義。首先，8 吋氧化鎵能夠與現有矽基晶片廠的 8 吋產線相容，這將會顯著加快其產業化應用的步伐。

其次，氧化鎵基板尺寸增大可提升其利用率，降低生產成本，提升生產效率；最後，中國突破 8 吋技術壁壘，不僅標誌著中國在超寬禁帶中佔機體結構中佔機體結構更為全球性大導體在全球範圍內佔了綜合導體領域的先導技術，中國產業為我強導體在全球範圍內佔有率競爭格局中佔優勢地位。

據悉，氧化鎵，特別是β-Ga2O3，作為一種新興的第四代半導體材料，其禁帶寬度達到了 4.85eV，遠超碳化矽和氮化鎵。氧化鎵還具備出色的熱和化學穩定性，以及極高的擊穿電場強度，這些特性使得它在半導體材料中獨樹一格。

基於氧化鎵的功率元件能夠展現出極小的電阻和卓越的轉換效率，這對於提升新能源汽車的平台電壓至 1200V 具有重要意義。