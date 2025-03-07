SEMI：全球半導體市場今年仍將兩位數增長 三大趨勢影響未來

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-07 08:10

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全球半導體市場已經走出下行周期，呈現強勁增長態勢。

據《第一財經》報導，國際半導體組織 SEMI 全球副總裁、中國區總裁居龍周四（6 日）表示，2023 年整個半導體市場進入下行周期，下滑 11%，但在 2024 年強勁反彈，半導體銷售額增長近 20%，達到 6,280 億美元，預測今年仍將呈現兩位數增長。

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居龍說，生成式人工智慧的需求、汽車行業增長、物聯網設備擴展和 5G/6G 技術部署，將是 2025 年半導體行業增長的關鍵因素。

「從目前分析機構的預測來看，預計今後 6 年（全球半導體銷售額）都能實現正增長。」他表示，這和半導體產業周期性的本質不太一致，主要受到由人工智慧驅動的技術應用影響。

居龍研判，全球半導體的發展將受到三大趨勢的影響，一是地緣政治重構，二是全球經貿格局重大變革，三是生成式人工智慧帶給社會的改變。

近年來，受到地緣政治影響，全球半導體供應鏈和市場加速重構。

「中國當前是全球最大的半導體設備銷售市場。根據行業預測，2025 年中國設備增長整體會有所下降，但仍會持續投資。」居龍說，中國仍是全球半導體設備的重要市場。

居龍表示，在中國半導體內需市場和國產化趨勢帶動下，中國國內產能的需求仍在增加，技術水準也持續提升。雖然某些節點不可避免存在產能過剩的情況或遇到瓶頸，但這是發展的趨勢，「中國半導體產業整體前行的動能不會停。」