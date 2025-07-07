鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-07 07:30

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在 AI 浪潮的強力推動下，微軟 (MSFT-US) 與輝達 (NVDA-US) 正以雷霆之勢向 4 兆美元市值叩關，最新數據顯示輝達市值達 3.89 兆美元，微軟則以 3.71 兆美元緊追在後，兩大科技巨頭雙雙逼近這段歷史性關口。

誰先衝上4兆美元市值？專家示警：輝達微軟均陷AI困局 蘋果谷歌已被甩開（圖：Shutterstock）

過去三年，輝達憑藉 AI 晶片需求的爆發式成長，年銷售額激增逾 10 倍，展現出驚人的發展動能。未來三年，輝達預估仍將維持年均 32% 的高速成長。

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根據輝達大客戶的資本支出計畫，短期內輝達晶片需求不會大幅下滑。

然而，這種高度依賴 AI 市場也暗藏風險。一旦 AI 需求不如預期，或其他技術突破削弱其晶片的不可替代性，輝達恐面臨迅速失勢的困境。

今年 1 月，DeepSeek 的衝擊就導致輝達市值一週內蒸發 20%，凸顯上述一風險。

至於微軟，這家電腦軟體巨擘在 AI 發展之路則更為複雜。作為營收遠超輝達的科技巨頭，微軟透過將 AI 技術融入自身產品，並與 OpenAI 展開早期合作，成功說服大量企業和消費者為其 AI 服務支付溢價。

不過，分析師指出，微軟 Azure 雲端運算部門的 AI 服務在剛結束的財年收入約 115 億美元，年增率雖超過一倍以上，但僅占公司總收入的 4%，顯示 AI 目前仍是微軟收入的小角色。

此外，微軟內部營運壓力加劇，繼 5 月裁減 6000 個職缺後，近日又確認將再裁員 9000 人。微軟在員工人均年收入方面也落後大多數科技巨頭，僅高於亞馬遜。

更令微軟擔憂的是，與 ChatGPT 母公司 OpenAI 的合作關係出現裂痕。OpenAI 打算轉變為傳統營利性公司，以擺脫與微軟既合作又競爭的關係。更關鍵的是，OpenAI 有權在達到 AGI(通用人工智慧) 這一模糊門檻時限制微軟獲取其未來技術，這可能嚴重削弱微軟 AI 戰略的核心驅動力。

2023 年，微軟跟 OpenAI 簽訂的百億合作協議因 AGI 條款產生重大分歧，微軟要求刪除允許 OpenAI 在達成 AGI 時終止技術授權的關鍵條款，但截至今年 5 月，談判仍陷入僵局。