Fed第三把交椅：川普關稅不確定性高 目前沒必要調整利率政策

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-05 07:52

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紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 週二 (4 日) 預計關稅將對通膨產生一定的影響，但仍存在許多不確定性，目前沒必要調整利率政策。

威廉斯於紐約舉辦的一場活動中表示：「我的觀點是，基於目前所知情況，考慮到所有不確定性，我確實考慮了關稅對通膨和價格的一些影響，因為我認為我們將在今年晚些時候看到其中一些影響。」

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威廉斯稱，新關稅可能會迅速讓通膨升溫，而對經濟其他領域的影響可能會較為緩慢。

但他警告稱，「這存在許多不確定性：我們不知道關稅將實施多久。我們不知道其他國家會對此採取什麼措施。」

他補充說：「需要關注的不僅僅是關稅，還有川普政策行動的更廣泛範圍，特別是在制定貨幣政策時，蒐集更多資訊是有意義的，不僅要了解貿易政策的最新情況，顯然還要了解其他政策、財政政策和監管政策等情況。」

由於擔憂美國的關稅行動拖累全球經濟成長，交易員加大了對聯準會降息的押注，交易員充分消化聯準會今年有三次降息的預期，為去年 12 月中旬以來首見。

當談到降息的前景時，威廉斯提到：「我認為當前的政策立場很好，沒有必要立即改變它。」

他補充：「真的很難確定今年是否會降息，目前的利率政策具適度限制，有助於保持經濟良好平衡。」

他也表示，他看到勞動市場穩健，經濟成長正符合其長期潛力的道路前進。

威廉斯發表上述言論之際，川普政府正對美國三大貿易夥伴加拿大、墨西哥和中國徵收巨額新關稅。

威廉斯近期演說中指出，政府政策的重大變化帶來了相當大的不確定性，他像許多聯準會官員一樣，在看到川普政府更具體行動前，不願對關稅的影響發表評論。

經濟學家早就警告稱，川普的關稅議程將面臨重新引發通膨壓力和降低經濟成長的嚴重風險。隨著關稅實施，市場預估通膨將升溫，同時下調經濟成長預期。