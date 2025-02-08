杜魯道：川普想併吞加拿大「是真的」 他想要礦產

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-08 16:20

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即將卸任的加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 告訴一群商界領袖，他認為美國總統川普可能真的想吞併加拿大。

杜魯道暗示，川普曾提出接管加拿大並使其成為「第 51 個州」的想法，因為他想獲得加國的關鍵礦產。

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這位總理表示：「川普先生認為，最簡單的方法是吸收我們的國家，這是真實存在的。」

他的言論是在多倫多舉行的加拿大 - 美國經濟峰會上閉門發表的，但部分內容被麥克風捕捉到，並被多家加拿大媒體報導。

此次高峰會有 100 多位商界領袖和公共政策專家出席，由加拿大政府新成立的加美關係諮詢委員會主辦。

此前，川普威脅加拿大將對加拿大輸美的所有產品徵收 25% 的關稅，但能源出口稅率較低，為 10%。

這些關稅原定於本周稍早實施，但川普在最後一刻給予加拿大和墨西哥 30 天的暫緩徵收期，這兩個國家也曾受到類似關稅的威脅，但兩國必須加強邊境的安全。

川普曾在其社群媒體平台 Truth Social 的貼文和對記者的演講中多次暗示，加拿大可以成為美國的一個州，以避免徵收關稅。他還將該國總理稱為「杜魯道州長」。

川普本周稍早在橢圓形辦公室被問及加拿大可以提供哪些讓步時表示：「我希望看到的是——加拿大成為我們的第 51 個州」。

據報導，川普在 12 月與杜魯道共進晚餐時首次提到吸收加拿大的想法，當時他首次威脅要徵收關稅。當時，加拿大官員認為這是一個玩笑。但杜魯道周五的言論表明，加拿大可能正在轉變對川普言論的看法。